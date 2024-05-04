Высадка помидоров в открытый грунт – один из важнейших процессов в выращивании и необходимо знать не только, как это правильно сделать, но и в какие даты.

Огородники и опытные фермеры, выращивающие помидоры, знают, что помидоры любят умеренную температуру.

Лучший урожай помидоров удастся получить при температуре +18…+25 градусов. Если температура будет низкой, растения остановятся в росте. Если же будет слишком жарко, пыльца томатов стерилизуется, цветки опадают без образования завязей, так что урожая ждать не стоит.

Помидоры любят рыхлую, водо- и воздухопроницаемую почву, поэтому рыхлить землю следует после каждого полива. Кстати, относительно полива помидоров – это растение поливают не чаще 1-2 раз в неделю, но обильно. Частые поливы, но понемногу опасны для томатов.

Когда сажать помидоры в открытую почву в мае.

Также опасны для томатов заморозки. Поэтому в открытый грунт помидоры высаживают, когда есть уверенность, что температура воздуха не опустится ниже +10. Именно такая температура может привести к гибели растения. Оптимальной для выращивания помидоров считается температура +20С-25С с небольшим понижением в ночные часы.

Но помидоры способны выдерживать кратковременные похолодания, а морозостойкие сорта даже переносят непродолжительные заморозки до -4 градусов при маловетренной погоде. Организовать участок для посадки помидоров специалисты советуют у южной стены здания, постройки или забора. Для посадки выкапывают лунки, в которые нужно влить приблизительно по 1 л воды.

Когда сажать помидоры в открытую почву в мае.

Для того чтобы решить, в какую дату в мае лучше высадить помидоры в открытый грунт можно воспользоваться посевным календарем.

Согласно посевному календарю «Зеленой усадьбы», помидоры лучше высаживать 10-13, 19-22, 25-27 числа.

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