Здоровье земли, устойчивость к болезням, правильный полив и солнечный свет - основы щедрого урожая помидоров.

Мы можем многое сделать, чтобы наши растения помидоров были максимально здоровыми. Здоровые растения приводят к обильному летнему урожаю помидоров.

Несколько ключевых советов опытных огородников по выращиванию щедрого урожая помидоров:

Украинцем следует обратить внимание на уровень азота в почве, который может привести к появлению большого количества листвы, но не к большому производству помидоров.

фитофтора на помидорах

Люди часто говорят, что их помидоры выглядят здоровыми, но приносят мало плодов. Одной из возможных причин является избыток азота.

Слишком много удобрений без плана может привести к ожогам помидоров, увеличению вреда от вредителей и болезней, а также к чрезмерному содержанию солей в почве, что приводит к снижению pH.

Почва для помидоров должна быть слегка кислой (от 6,2 до 6,8), чтобы обеспечить доступность жизненно важных минералов и питательных веществ .

Недоступность необходимых питательных веществ и микроэлементов может привести к снижению урожайности помидоров.

Будьте осторожны при корректировке pH с помощью известняка, так как его легче повысить, чем понизить, поэтому не сходите с ума при применении.

Воздействие высокого уровня pH может быть длительным и разрушительным.

Последние новости Украины:

Как правильно сажать редиску в открытую почву, чтобы получить хороший урожай.

Как защитить картофель от вредителей: полезные хитрости от огородников.

Как получить идеальную рассаду цветной капусты: тонкости и секреты.