Податкова політика в Україні зазнає змін, і це може вплинути на гаманці громадян. Міністерство фінансів працює над новими розмірами основних податків, які незабаром можуть бути внесені до розгляду у парламенті.

Згідно з інформацією Oboz.ua, серед обговорюваних змін - підвищення військового збору. Влада пропонує збільшити його до 5%, зазначаючи, що ці кошти будуть спрямовані на потреби оборони.

Таким чином, якщо зараз громадяни платять 1,95 тис. гривень податку при доході в 10 тис. гривень, після оновлень ця сума становитиме 2,3 тис. гривень. Загальне оподаткування доходів складатиме 23%.

Інша обговорювана зміна - можливе підвищення податку на додану вартість (ПДВ). Це може стати додатковим джерелом доходів для державного бюджету, але конкретні цифри поки що невідомі.

У контексті воєнного стану, частина громадян може бути звільнена від деяких податків. Наприклад, фізичні особи-підприємці, яких мобілізовано, можуть бути звільнені від оподаткування на деякий час. Також ухвалено рішення про заборону стягнення податку на землю та нерухомість в Харківській області до певної дати.

Раніше Politeka також писала про те, що деякі українці можуть отримати грошову допомогу у розмірі 10 800 грн. Відповідна сума буде ділитися на три місяці.

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