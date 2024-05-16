Налоговая политика в Украине претерпевает изменения, и это может повлиять на кошельки граждан. Министерство финансов работает над новыми размерами основных налогов, которые вскоре могут быть внесены в парламент.

Согласно информации Oboz.ua, среди обсуждаемых изменений – повышение военного сбора. Власти предлагают увеличить его до 5%, отмечая, что эти средства будут направлены на нужды обороны.

Таким образом, если сейчас граждане платят 1,95 тыс. грн. налога при доходе в 10 тыс. грн., после обновлений эта сумма будет составлять 2,3 тыс. грн. Общее налогообложение доходов составит 23%.

Другое обсуждаемое изменение – возможное повышение налога на добавленную стоимость (НДС). Это может стать дополнительным источником доходов для государственного бюджета, но конкретные цифры пока неизвестны.

В контексте военного положения часть граждан может быть освобождена от некоторых налогов. Например, мобилизованные физические лица-предприниматели могут быть освобождены от налогообложения на некоторое время. Также принято решение о запрете взимания налога на землю и недвижимость в Харьковской области до определенной даты.

Ранее Politeka также писала о том, что некоторые украинцы могут получить пособие в размере 10 800 грн. Соответствующая сумма будет делиться на три месяца.

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