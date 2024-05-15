Однак є підстави вважати, що ця черешня, показана у відео, може ставитись до певного дорогого імпортного сорту, адже є й дешевше.

У соціальних мережах з'явилося відео з одного з ринків, де ціна на черешню сягає 1 600 грн за кілограм. Мабуть дуже смачна і з золотими кісточками. Відео зняте, як стверджується, в Івано-Франківську. На записі не уточнюють сорт черешні, тому є підстави думати, що це може бути ексклюзивний імпортний продукт. Для порівняння, українську черешню на великих гуртових ринках продають в середньому за 130 грн за кілограм.

"Ого, черешня по 1600 грн на ринках? Саме стільки коштують фрукти в Івано-Франківську. Я особисто в щоці, а які ціни на черешню бачили ви?", – йдеться у підписі до відео з дорогою черешнею.

Треба визнати, що фрукт, продаваний за 1 600 грн за кілограм, виглядає дуже привабливо зовні. Черешні мають великий розмір і насичений колір, що створює "презентабельний товарний" вигляд.

Проте є підстави вважати, що ця черешня, показана у відео, може належати до певного дорогого імпортного сорту. Наприклад, на одному з найбільших гуртових ринків "Шувар", український фрукт продають в середньому за 130 грн за кілограм. Також можна знайти пропозиції за менші ціни, наприклад, 100 грн за кілограм.

Українці також продають черешню за приблизно такими ж цінами. Наприклад, на популярній онлайн-платформі оголошень фрукти з нового врожаю доступні як за 150 грн за кілограм, так і за 85 грн за кілограм.

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