Однако есть основания полагать, что эта черешня, показанная в видео, может относиться к определенному дорогостоящему импортному сорту, ведь есть и дешевле.

В социальных сетях появилось видео с одного из рынков, где цена на черешню достигает 1600 грн за килограмм. Пожалуй, очень вкусная и с золотыми косточками. Видео снято, как утверждается, в Ивано-Франковске. На записи не уточняют сорт черешни, поэтому есть основания полагать, что это может быть эксклюзивный импортный продукт. Для сравнения, украинскую черешню на крупных оптовых рынках продают в среднем 130 грн за килограмм.

"Ого, черешня по 1600 грн на рынках? Именно столько стоят фрукты в Ивано-Франковске. Я лично в щеке, а какие цены на черешню видели вы?", - говорится в подписи к видео с дорогой черешней.

Надо признать, что фрукт, продаваемый за 1600 грн за килограмм, выглядит очень привлекательно снаружи. Черешни имеют большой размер и насыщенный цвет, что создает "презентабельный товарный" вид.

Однако есть основания полагать, что эта черешня, показанная в видео, может относиться к определенному дорогостоящему импортному сорту. К примеру, на одном из крупнейших оптовых рынков "Шувар", украинский фрукт продают в среднем за 130 грн за килограмм. Также можно найти предложения по меньшим ценам, например, 100 грн за килограмм.

Украинцы также продают черешню по примерно таким же ценам. К примеру, на популярной онлайн-платформе объявлений фрукты из нового урожая доступны как за 150 грн за килограмм, так и за 85 грн за килограмм.

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