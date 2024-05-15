Багато компаній пропонують зарплату для таких спеціалістів у діапазоні від 40 до 100 тисяч гривень.

На українському ринку праці зростає популярність професії, де готові платити велику зарплату. Так, низка компаній пропонують певним фахівцям заробітну плату переважно від 40 до 100 тис. гривень.

Йдеться про перекладачів. На ринку праці України зростає попит на професію перекладача, з огляду на значне підвищення їх заробітних плат. Багато компаній пропонують зарплату для таких спеціалістів у діапазоні від 40 до 100 тисяч гривень. Причинами високого попиту на перекладачів є активізація міжнародної торгівлі та співробітництва, розширення можливостей онлайн-освіти, а також зростання сектору фрілансу. Особливо затребувані спеціалісти, які володіють такими мовами:

іспанською;

португальською;

італійською;

німецькою;

чеською;

словацькою.

За даними одного з провідних сайтів пошуку роботи, існує багато вакансій для перекладачів із зазначеним рівнем заробітної плати від 45 до 100 тисяч гривень.

Одна із компаній, що займається імпортом італійських товарів, шукає перекладача італійської мови, пропонуючи заробітну плату від 40 до 80 тисяч гривень на місяць.

Також, у міжнародній аналітичній компанії у сфері консалтингу відкрита позиція для перекладача німецької мови. Вакансія передбачає письмовий переклад та консультування клієнтів, із заробітною платою, що коливається від 55 до 100 тисяч гривень.

Для архітектурної та дизайнерської компанії потрібен перекладач англійської мови з обов’язками персонального помічника. Запропонована зарплата становить від 60 до 118 тисяч гривень.

Джерело: OBOZ.UA

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