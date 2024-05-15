На украинском рынке труда растет популярность профессии, где готовы платить большую зарплату. Да, ряд компаний предлагают определенным специалистам заработную плату преимущественно от 40 до 100 тыс. гривен.
Речь идет о переводчиках. На рынке труда Украины растет спрос на профессию переводчика, учитывая значительное повышение их заработной платы. Многие компании предлагают вознаграждение для таких специалистов в диапазоне от 40 до 100 тысяч гривен. Причины высокого спроса на переводчиков – активизация международной торговли и сотрудничества, расширение возможностей онлайн-образования, а также рост сектора фриланса. Особенно востребованы специалисты, владеющие такими языками:
- на испанском;
- португальским;
- итальянском;
- на немецком;
- на чешском;
- словацкой.
По данным одного из ведущих сайтов поиска работы существует много вакансий для переводчиков с указанным уровнем заработной платы от 45 до 100 тысяч гривен.
Одна из компаний, занимающаяся импортом итальянских товаров, ищет переводчика итальянского языка, предлагая заработную плату от 40 до 80 тысяч гривен в месяц.
Также у международной аналитической компании в сфере консалтинга открыта позиция для переводчика немецкого языка. Вакансия предусматривает письменный перевод и консультирование клиентов с заработной платой, которая колеблется от 55 до 100 тысяч гривен.
Для архитектурной и дизайнерской компании требуется переводчик английского языка с обязанностями персонального помощника. Предлагаемая зарплата составляет от 60 до 118 тысяч гривен.
Источник: OBOZ.UA
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