Многие компании предлагают зарплату для таких специалистов в диапазоне от 40 до 100 тысяч гривен.

На украинском рынке труда растет популярность профессии, где готовы платить большую зарплату. Да, ряд компаний предлагают определенным специалистам заработную плату преимущественно от 40 до 100 тыс. гривен.

Речь идет о переводчиках. На рынке труда Украины растет спрос на профессию переводчика, учитывая значительное повышение их заработной платы. Многие компании предлагают вознаграждение для таких специалистов в диапазоне от 40 до 100 тысяч гривен. Причины высокого спроса на переводчиков – активизация международной торговли и сотрудничества, расширение возможностей онлайн-образования, а также рост сектора фриланса. Особенно востребованы специалисты, владеющие такими языками:

на испанском;

португальским;

итальянском;

на немецком;

на чешском;

словацкой.

По данным одного из ведущих сайтов поиска работы существует много вакансий для переводчиков с указанным уровнем заработной платы от 45 до 100 тысяч гривен.

Одна из компаний, занимающаяся импортом итальянских товаров, ищет переводчика итальянского языка, предлагая заработную плату от 40 до 80 тысяч гривен в месяц.

Также у международной аналитической компании в сфере консалтинга открыта позиция для переводчика немецкого языка. Вакансия предусматривает письменный перевод и консультирование клиентов с заработной платой, которая колеблется от 55 до 100 тысяч гривен.

Для архитектурной и дизайнерской компании требуется переводчик английского языка с обязанностями персонального помощника. Предлагаемая зарплата составляет от 60 до 118 тысяч гривен.

Источник: OBOZ.UA

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