У березні цього року середня зарплата в Україні залишилася незмінною і складає 20 000 грн. У Львівській області також зафіксовано стабільний рівень заробітної плати на рівні 20 000 грн, а в Дніпропетровській області – 19 000 грн. Стало відомо, де та кому найбільше платять. Про це дані оприлюднив портал Work.ua.

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За чотири місяці плата зарплати на Харківщині зросла на 500 грн і тепер становить 18 000 грн. Також відбулось збільшення в Київській області на 400 грн до 22 400 грн і в Одеській області на 600 грн до 20 000 грн, згідно з даними порталу пошуку роботи.

Також у березні зросли зарплати у деяких галузях:

  • У сфері "Страхування" середня зарплата становила 25 000 грн, що на 14% більше, ніж у лютому.
  • У галузі "Нерухомість" середня зарплата склала 37 500 грн, що на 7% більше.
  • В сфері "Освіта, наука" середня зарплата становила 17 500 грн, зростання на 6%.
  • У галузі "ЗМІ, видавництво, поліграфія" середня зарплата склала 20 000 грн, що на 5% більше.
  • У сфері "Телекомунікації та зв'язок" середня зарплата становила 21 000 грн, збільшення на 5%.
  • В галузі "Юриспруденція" середня зарплата склала 19 600 грн, що на 5% більше.

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Найвищі зарплати, за винятком керівних посад та IT-сфери, спостерігаються у Силах оборони України, де середня зарплата становить 70 000 грн.

Серед цивільних професій найвищі зарплати у березні отримували: медіабайер (52 500 грн), водій-міжнародник (45 000 грн), ендодонтист, рихтувальник, рієлтор (40 000 грн), бізнес-аналітик (38 000 грн).

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