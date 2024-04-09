Ситуация с заработной платой в Украине становится все более острым вопросом для многих соискателей работы.

В марте этого года средняя зарплата в Украине осталась прежней и составляет 20 000 грн. Во Львовской области также зафиксирован стабильный уровень заработной платы на уровне 20 000 грн., а в Днепропетровской области – 19 000 грн. Стало известно, где и кому больше платят. Об этом информацию обнародовал портал Work.ua.

За четыре месяца плата зарплаты в Харьковской области выросла на 500 грн и теперь составляет 18 000 грн. Также произошло увеличение в Киевской области на 400 грн. до 22 400 грн. и в Одесской области на 600 грн. до 20 000 грн., согласно данным портала поиска работы.

Также в марте выросли зарплаты в некоторых отраслях:

В сфере "Страхования" средняя зарплата составила 25 000 грн, что на 14% больше, чем в феврале.

В отрасли "Недвижимость" средняя зарплата составила 37500 грн, что на 7% больше.

В сфере "Образование, наука" средняя зарплата составила 17500 грн, рост на 6%.

В отрасли "СМИ, издательство, полиграфия" средняя зарплата составила 20 000 грн., что на 5% больше.

В сфере "Телекоммуникации и связь" средняя зарплата составила 21 000 грн., увеличение на 5%.

В отрасли "Юриспруденция" средняя зарплата составила 19600 грн, что на 5% больше.

Высокие зарплаты, за исключением руководящих должностей и IT-сферы, наблюдаются в Силах обороны Украины, где средняя зарплата составляет 70 000 грн.

Среди гражданских профессий самые высокие зарплаты в марте получали: медиабайер (52 500 грн), водитель-международник (45 000 грн), эндодонтист, рихтовщик, риелтор (40 000 грн), бизнес-аналитик (38 000 грн).

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