Якщо ноутбук підключено до мережі, але не заряджається, ось що ви можете зробити, щоб знову зарядити акумулятор.

Легко нервувати, коли ваш ноутбук підключений до мережі, але не заряджається, оскільки ви, очевидно, не зможете користуватися комп'ютером, коли акумулятор розрядиться.

Але в багатьох випадках ви можете розібратися, чому ваш ноутбук пише "підключений, не заряджається" і виправити це.

Перевірте всі фізичні кабельні з'єднання. Перш ніж почати поглиблене усунення несправностей, пов'язаних із цією проблемою із зарядкою, спочатку перевірте основи. Переконайтеся, що зарядний кабель надійно вставлено в порт заряджання ноутбука.

Вийміть акумулятор і підключіть його до джерела живлення. Далі вам слід визначити, чи працює акумулятор вашого ноутбука чи ні. Якщо ноутбук має знімний акумулятор, повністю витягніть його з комп'ютера.

Якщо ви не впевнені в цьому процесі, зверніться до посібника або вказівок Google для конкретної моделі ноутбука.

Переконайтеся, що ви використовуєте правильний зарядний пристрій для ноутбука та порту.

Рухаючись далі, слід перевірити, чи надходить харчування (і достатня його кількість) на ваш ноутбук.

Перевірте кабель та порти ноутбука на наявність пошкоджень. Незважаючи на те, що раніше ви виконали перевірку на наявність проблем з підключенням кабелю, зараз рекомендується ретельніше перевірити шнур живлення. Пошкоджений шнур може викликати проблему «підключено, але не заряджається».

Зменште використання ресурсів на ноутбуці. Є ймовірність, що батарея не заряджається, навіть якщо вона підключена до мережі, це не пов'язано з апаратним забезпеченням. Якщо ноутбук працює дуже інтенсивно, можливо, зарядний пристрій не заряджає батарею досить швидко.

Читайте також:

Як продовжити час роботи ноутбука, якщо немає світла: корисні лайфхаки

Ноутбук раптово вимкнувся і більше не включається: 3 кроки для вирішення проблеми

Що робити, якщо ноутбук завис: головні причини та як діяти