Если ваш ноутбук подключен к сети, но не заряжается, вот что вы можете сделать, чтобы снова зарядить аккумулятор.

Легко нервничать, когда ваш ноутбук подключен к сети, но не заряжается, поскольку вы, очевидно, не сможете пользоваться компьютером, когда аккумулятор разрядится.

Но во многих случаях вы можете разобраться, почему ваш ноутбук пишет «подключен, не заряжается» и исправить это.

Проверьте все физические кабельные соединения. Прежде чем приступить к углубленному устранению неполадок, связанных с этой проблемой с зарядкой, сначала проверьте основы. Убедитесь, что кабель для зарядки надежно вставлен в порт зарядки ноутбука.

Извлеките аккумулятор и подключите к источнику питания. Далее вам следует определить, работает ли аккумулятор вашего ноутбука или нет. Если у вашего ноутбука съемный аккумулятор, полностью извлеките его из компьютера.

Если вы не уверены в этом процессе, обратитесь к руководству или инструкциям Google для вашей конкретной модели ноутбука.

Убедитесь, что вы используете правильное зарядное устройство для ноутбука и порт.

Двигаясь дальше, вам следует проверить, поступает ли питание (и достаточное его количество) на ваш ноутбук.

Проверьте кабель и порты ноутбука на наличие повреждений. Несмотря на то, что ранее вы выполнили беглую проверку на наличие проблем с подключением кабеля, сейчас рекомендуется более тщательно проверить шнур питания. Поврежденный шнур может вызвать проблему «подключен, но не заряжается».

Уменьшите использование ресурсов на ноутбуке. Есть вероятность, что ваша батарея не заряжается, даже если она подключена к сети, это не связано с аппаратным обеспечением. Если ваш ноутбук работает очень интенсивно, возможно, зарядное устройство не заряжает батарею достаточно быстро.

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