Ни один ноутбук не работает вечно, но чтобы получить максимальную отдачу от своих инвестиций, вы, вероятно, захотите продлить его жизнь как можно дольше.

Обновления и ремонт могут продлить жизнь вашего ноутбука, но в определенный момент вам, возможно, будет лучше инвестировать в новый компьютер, а не тратить деньги на постоянное обслуживание.

В конце концов, каждый ноутбук начинает тормозить, даже если вы используете его для тех же целей, что и пять лет назад.

Ваш ноутбук состоит из нескольких компонентов, каждый из которых имеет свою конкретную цель.

Любой из них (или несколько) может вызывать замедление работы или другие проблемы.

Во-первых, убедитесь, что это не проблема с программным обеспечением. Всегда полезно запустить проверку на вирусы или вредоносное ПО и убедиться в отсутствии фоновых инфекций.

Вы также можете проверить использование ресурсов программ: на ноутбуке откройте диспетчер задач Windows (нажмите Ctrl+Shift+Esc ) и нажмите «Подробнее».

На Mac откройте Spotlight (нажмите Command+Пробел) и вместо этого найдите « Монитор активности» .

Если вы видите, что одна программа поглощает весь процессор или оперативную память, ее удаление и замена альтернативной может ускорить процесс.

Также возможно, что один из ваших комплектующих на ноутбуке полностью вышел из строя.

Проведите тест жесткого диска с помощью такой программы, как HD Tune , у которой есть бесплатная пробная версия.

Это позволит вам узнать, насколько медленными или ненормальными являются некоторые операции чтения и записи, и не выйдет ли из строя ваш жесткий диск ноутбука.

Пока вы просматриваете потенциальные проблемные области на ноутбуке, проверьте также свою оперативную память. Отказ оперативной памяти может привести к замедлению работы, но также может помешать вашему ноутбуке включиться.

Как только вы сузите проблему до одного или двух конкретных компонентов, вы сможете лучше спланировать ремонт ноутбука.

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