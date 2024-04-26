Даже перегрев ноутбука может привести к снижению эффективности его работы, зависаниям, самопроизвольным перезагрузкам и даже выключениям, чтобы ускорить работу техники, вам важно знать несколько простых хитростей.

С течением времени практически все владельцы ноутбуков замечают, что устройство начинает работать медленнее. Причины подобного замедления могут быть разнообразными. Одной из наиболее распространенных причин является устаревшее оборудование. Например, новая игра с высокими системными требованиями может тормозить из-за низкого уровня оперативной памяти в ноутбуке.

Устранение этой проблемы довольно простое — необходимо увеличить объем оперативной памяти, после чего устройство вновь начнет работать стабильно и быстро. Однако, недостаточное количество оперативной памяти — далеко не единственная причина.

Владельцы техники часто ошибочно считают, что установка антивируса с обновленными базами защищает устройство от вирусов. На самом деле, вирусы легко распространяются через электронные письма, скачиваемые файлы и игры из пиратских источников. Нередко новые вирусы могут маскироваться под системные процессы, что затрудняет их обнаружение.

Некоторые виды вредоносного ПО распространяются на несколько файлов, запускаются вместе с операционной системой и поэтому их практически невозможно удалить самостоятельно. Другие вредоносные программы устанавливаются поверх операционной системы, оседают в оперативной памяти, и доступ к ним может получить только специалист.

Фрагментация файлов

Владельцы техники могут заметить, что ноутбук начинает сильно тормозить, если не выполнять дефрагментацию файлов. Неупорядоченные файлы операционной системы могут снижать эффективность работы устройства, что проявляется в зависании и снижении скорости работы.

Для дефрагментации используется программа, которая уже есть в операционной системе, а также стороннее ПО. Программа анализирует состояние не дефрагментированных файлов и оповещает о необходимости выполнения дефрагментации. Процесс может занять некоторое время, но после дефрагментации устройство, как правило, начинает работать быстрее. Рекомендуется проводить проверку и дефрагментацию регулярно.

Также требуется чистка реестра. Многие программы оставляют после себя папки с файлами, которые замедляют работу компьютера, заставляя его работать медленнее. Например, сохранения от удаленных игр или ярлыки программ автозапуска, которые уже удалены, не должны занимать место в реестре. Для этого существует множество полезных приложений.

Программы, работающие в фоновом режиме

Даже самый мощный ноутбук может начать работать медленнее, если запущены программы в фоновом режиме, которые замедляют работу устройства. Все эти процессы отображаются в диспетчере задач или в правом нижнем углу экрана. Некоторые программы, такие как антивирус, должны работать постоянно, но другие могут быть отключены, чтобы уменьшить нагрузку на процессор и оперативную память.

Читайте также:

Как продлить время работы ноутбука, если нет света: полезные лайфхаки

Ноутбук внезапно выключился и больше не включается: 3 шага для решения проблемы

Что делать, если ноутбук завис: главные причины и как действовать