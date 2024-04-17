Дізнайтеся найпоширеніші причини, через які ноутбуки зависають, а також, як можна вирішити цю проблему.

Якщо ваш ноутбук почав гальмувати або продовжує зависати, коли ви зайняті чимось важливим, це може створити величезну проблему, однак це не обов'язково означає, що настав час перейти на новий ноутбук.

П'ять простих способів відремонтувати ноутбуки, що підвисають:

Закрийте небажані програми та служби, які працюють у фоновому режимі.

Як тільки ви одночасно натиснете клавіші Ctrl + Alt + Delete на клавіатурі вашого ноутбука, ви побачите спливаюче вікно диспетчера завдань Windows. Все, що вам потрібно зробити, це перевірити, які програми споживають найбільше ресурсів процесора та оперативної пам'яті.

Якщо ви виявите будь-яку програму , яка небажана та споживає багато ресурсів ноутбука, клацніть її, а потім натисніть кнопку «Завершити завдання».

2. Встановіть останні оновлення Windows.

3. Використовуйте охолоджувальну підставку, щоб запобігти перегріву ноутбука.

4. Обновіть оперативну пам'ять для підвищення продуктивності за багатозадачності.

5. Несправний жорсткий диск також може уповільнювати роботу ноутбука.

Більшість сучасних ноутбуків середнього та високого класу тепер оснащені твердотілими накопичувачами (SSD). Однак старі ноутбуки та деякі сучасні ноутбуки початкового рівня, як і раніше, використовують жорсткі диски (жорсткі диски).

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