Здесь собраны лучшие способы продлить срок службы батареи вашего ноутбука.

Итак, как правильно заряжать ноутбук, чтобы батарея работала дольше?

Для начала измените профиль электропитания на энергосбережение. Ноутбуки с Windows оснащены возможностью изменения профиля питания в меню « Настройки питания и сна». Выберите режим экономии заряда батареи , чтобы оптимизировать работу ноутбука и сосредоточиться на эффективности, а не на производительности.

Уменьшение яркости экрана ноутбука. Яркий экран с высоким разрешением является основным фактором, сокращающим время автономной работы вашего ноутбука. Хотя после покупки вы ничего не сможете сделать с его разрешением, вы можете снизить яркость, чтобы он потреблял как можно меньше энергии.

Выключить подсветку клавиатуры ноутбука. Подсветка клавиатуры действительно полезна для набора текста в темноте, но она также требует питания, а это значит, что это еще один источник расхода заряда батареи. Если время автономной работы важно, постарайтесь обойтись без подсветки и выключите ее.

Отключите все внешние устройства, которые вам не нужны. Все внешние устройства получают питание от вашего ноутбука, независимо от того, питаются ли они исключительно от него или используют его для зарядки собственной внутренней батареи.

Сохраняйте спокойствие. Батареи остаются более эффективными и служат дольше, если хранить их при комнатной температуре или даже немного ниже, поэтому постарайтесь не допустить нагрева ноутбука . Это означает, что вы не должны использовать его в слишком жарких помещениях или под прямыми солнечными лучами.

Выключение или переход в спящий режим, когда он не используется. Если вы не используете ноутбук, выключите его или переведите в режим гибернации после короткого периода бездействия. Даже когда он простаивает, он расходует заряд батареи — то, что экран выключен, не означает, что он не разряжается медленно.

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