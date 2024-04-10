Иногда проблемы с ноутбуками настолько серьезны, что данные на них могут быть повреждены, а резервная копия может быть утрачена, поэтому знать, что ноутбук скоро сломается, может быть очень полезно.

Politeka расскажет, как распознать сигналы, свидетельствующие о том, что ваш ноутбук выходит из строя.

Предупреждающий знак №1: аккумулятор не заряжается

Если аккумулятор ноутбука Dell, Lenovo или Asus не заряжается, не заряжается полностью или не заряжается вообще, возможно, это свидетельствует о том, что ваш ноутбук скоро сломается и пора заменить аккумулятор ноутбука. Есть несколько признаков того, что батарею нужно заменить: если ноутбук держит заряд только в течение короткого периода времени, прежде чем полностью разрядиться, если ваш ноутбук всегда подключен к сети, но аккумулятор все еще не заряжается, или если индикатор заряда аккумулятора вашего ноутбука продолжает светиться . Если вы заметили любой из этих признаков, вам следует отнести ноутбук в сервисное обслуживание, чтобы решить проблему. Срок службы батареи ноутбука составляет примерно 500-800 циклов в зависимости от использования. Один из способов узнать, какой процент заряда остался, это запустить отчет об аккумуляторе в Windows Shell Manager Admin .

Предупреждающий знак №2: Windows часто дает сбои или зависает

Несколько важных причин препятствуют бесперебойной работе компьютера при открытии программ. Причиной может быть устаревшая система Windows, которую необходимо обновить. Если проблема не исчезает даже после обновления, причиной может быть вирус или вредоносное ПО, которые повредили системные файлы. В этом случае можно запросить услугу резервного копирования и удаление вредоносных программ . Еще одной причиной, почему ваш компьютер постоянно зависает или внезапно выходит из строя, может быть недостаточно места на диске или поврежденный сектор на жестком диске. Это может быть катастрофическим, поскольку ваши данные невозможно восстановить. Поэтому рекомендуется создать резервную копию важных файлов перед обновлением SSD ноутбука .

Предупреждающий знак №3: застрял на синем экране

Каждый пользователь ноутбука знает о страшном синем экране смерти (BSOD). Этот экран может появиться, когда ваш компьютер выходит из строя, и это часто свидетельствует о том, что ваш ноутбук скоро сломается. Но что такое синий экран смерти и почему он так страшен? Синий экран смерти – это просто термин для наиболее распространенного типа компьютерных сбоев. Когда компьютер зависает, как правило, из-за того, что он не может найти файл, нужный для надлежащей работы, вы увидите синий экран с сообщением типа «Windows не удалось запустить из-за проблемы с конфигурацией системы или оборудованием. Обратитесь к системному администратору». Это сообщение означает, что в вашем компьютере произошел сбой и вам нужно отнести его к ремонтнику или службе поддержки, чтобы исправить это. Потому что этот экран может являться признаком ремонта материнской платы , и вы не должны пытаться его исправить без технических знаний.

Предупреждающий знак №4: не удается включить даже с зарядным устройством

У вас есть вечно заряжаемый ноутбук? Медленно заряжаемый ноутбук может быть проблемой, но невозможность его вообще включить может быть разочарованием. Есть большая вероятность того, что ваш аккумулятор разрядился. Если да, вам понадобится новый аккумулятор ноутбука. Если вышеприведенный метод не работает, причиной может быть неисправный зарядный порт или еще большая проблема. Потому вам следует отнести его в мастерскую для ремонта ноутбуков на диагностику.

Предупреждающий знак №5: поверхность ноутбука нагревается

Если задняя панель вашего ноутбука очень нагревается, это свидетельствует о том, что с аппаратным обеспечением что-то не так и ваш ноутбук скоро сломается. Чтобы лучше оценить, не перегревается ли ваш ноутбук, загрузите программы Speedfan в систему Windows и проверьте использование центрального процессора, а также температуру графического процессора и жесткого диска. Попытайтесь отрегулировать обороты вентилятора, чтобы увидеть, снизится ли температура.

Затем откройте нижнюю часть корпуса и проверьте вентиляционные отверстия, чтобы увидеть, что воздух не блокирует что-то. Если вентилятор охлаждения опылен, а термопаста сухая, это может привести к перегреву материнской платы и ЦП. Поэтому очень важно отправить его на замену вентилятора , чтобы предотвратить дальнейшее повреждение материнской платы.

Предупреждающий знак №6: экран поврежден или треснут

Вы можете сделать несколько вещей, чтобы определить, требует ли ремонт экран вашего ноутбука. Сначала проверьте, нет ли внутренней трещины на экране. Во-вторых, ищите физические повреждения корпуса. Вмятина или трещина на стекле приведет к пустому дисплею, мертвым пикселям или мерцанию экрана.

Многие люди испытывают проблемы с ремонтом экрана своего ноутбука, главным образом потому, что это одна из самых трудных процедур разобрать и повторно собрать треснутый ЖК-экран. Если у вас недостаточно опыта, вы можете даже пораниться острыми инструментами, открывающими экран или стеклянные части. Любая ваша ошибка также может навсегда повредить ваш ноутбук. По этой причине ремонт экрана ноутбука лучше доверить квалифицированному мастеру.

Предупреждающий знак №7: клавиатура не реагирует или вообще не может нажать

Если у вас возникают трудности с использованием клавиатуры вашего ноутбука, возможно, это свидетельствует о том, что ваш ноутбук скоро сломается и пора отнести его на замену клавиатуры. Если клавиатура не соответствует или ее вообще невозможно нажать, может возникнуть проблема с драйвером, управляющим клавиатурой. Сначала убедитесь, что драйвер клавиатуры включен, войдя в программу диспетчера устройств, чтобы проверить это. Если драйвер установлен, программное обеспечение не вызывает проблему. Причиной могут быть такие аппаратные проблемы, как плохой кабель или слабый контакт внутри механизма.

В любом случае всегда лучше принести свой ноутбук на проверку, и возможно клавиатуру придется заменить, если это необходимо.

Предупреждающий знак №8: WIFI или Bluetooth не обнаружено

Вы огорчены каждый раз, когда используете свой ноутбук, потому что он постоянно теряет соединение Wi-Fi? Вы пытаетесь послушать любимую музыку или посмотреть Youtube, но ваш динамик Bluetooth не работает? Прежде чем отдать ноутбук на ремонт, устраните неполадку, чтобы убедиться, что это не проблема с сетью. На самом деле, много распространенных сетевых проблем можно решить довольно легко. Если после устранения неисправностей вы все равно не можете решить проблемы с подключением WIFI или Bluetooth, пора отправить устройство к специалисту по ремонту WIFI и Bluetooth, чтобы оно могло определить, какая часть оборудования неисправна.

Предупреждающий знак №9: Петля ноутбука сломана

Если петля вашего ноутбука сломана, вы можете сделать несколько вещей, чтобы предотвратить повреждение экрана или всего корпуса.

Прежде всего, медленно открывайте верхнюю крышку, пока она не станет под углом 90 градусов. Затем закрепите рамку ЖК-дисплея лентой, а затем попробуйте снова закрыть крышку. После того как вы позаботились об этом, вам нужно будет заменить петлю. Однако, если это более дорогая петля, вам нужно будет попросить квалифицированного техника прикрутить петлю на место с помощью альтернативного метода, чтобы вернуть ее в рабочее состояние.

Предупреждающий знак №10: Вода проливается на ноутбук

Если ваш ноутбук не загружается, у него искажен звук или дисплей или один из USB-портов или WLAN не работает, вероятно, у вас поврежден жидкостью. Повреждения ноутбуков жидкостью могут быть вызваны разными вещами, от разлитого кофе до случайного пролития воды.

Советуем выключить источник питания, а затем отключить батарею, чтобы выключить ноутбук во избежание дальнейшего повреждения. Самым эффективным решением является отнести его к профессиональному сервису для ремонта ноутбука, поврежденного жидкостью .

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