Ноутбуки можуть споживати велику кількість енергії, і, як наслідок, термін роботи батареї ноутбука може скоротитися через навантаження.

З цієї статті ви дізнаєтесь, як продовжити термін роботи акумулятора, а також збільшити час роботи ноутбука, якщо немає світла.

Насамперед зменште звук і яскравість. Більш яскраве зображення або гучніший звук змусять ваш ноутбук споживати більше енергії. Ці установки відрізняються залежно від вашої операційної системи.

Активуйте режим сну на своєму ноутбуку, коли він не використовується. Поки він не підключений до зарядного пристрою і ви не використовуватимете його, переведіть ноутбук у сплячий режим, щоб операційна система залишилася в поточному стані, і після пробудження вона відновиться з цього моменту.

Увімкніть параметри енергозбереження у вашій операційній системі ноутбука.

Ваша операційна система змінить поведінку апаратного та програмного забезпечення, що зменшить їх активність і споживатиме менше енергії вашого ноутбука.

Параметри живлення дозволяють змінювати поведінку обладнання ноутбука, наприклад процесора або жорсткого диска, щоб воно активувалося тільки тоді, коли це необхідно для певних дій.

Вимкніть налаштування бездротового доступу та Bluetooth.

Ваш ноутбук завжди шукає з'єднання, коли активні функції бездротового та Bluetooth. Під час роботи далеко від пристроїв Bluetooth або місць, де є мережне підключення, відключення цих функцій не дозволить ноутбуку шукати пристрої для підключення.

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