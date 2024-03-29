Зависання ноутбуків може бути пов'язане з програмним забезпеченням, несумісним з вашою системою.

Або програма на ноутбуці, яка зациклилася, пошкоджені файли, наприклад несправні драйвери пристроїв, вірус або шкідливе програмне забезпечення, що записує в захищену системну пам'ять або перезаписує конфіденційні системні файли.

Інша можлива причина — пошкодження обладнання в ноутбуці, наприклад, пошкоджений жорсткий диск або несправна картка пам'яті.

Якщо несправна пам'ять містить завантажувальний код, пов'язаний з ОС, ноутбук може не тільки зависнути, але й потенційно не зможе завантажитися знову.

Примусово перезавантажте ноутбук. Якщо ноутбук зависає або не відповідає, натисніть та утримуйте кнопку живлення протягом 10 секунд, щоб примусово вимкнути його, потім знову увімкніть та виконайте такі дії для усунення цієї проблеми.

Завантажте сумісне програмне забезпечення ноутбука. Якщо деякі сторонні програми несумісні з Windows 10, система зависне або вийде з ладу. Завантажте сумісні програми, що підтримуються Windows 10, із надійних джерел.

Звільніть системні ресурси ноутбуку. Деякі програми можуть використовувати надмірні системні ресурси під час роботи, що, як наслідок, призводить до проблем із затримкою.

Клацніть правою кнопкою миші будь-яку порожню область на панелі завдань і виберіть пункт «Диспетчер завдань». Виберіть програми та програми із завантаженням ЦП, а потім натисніть «Завершити завдання» .

Оновіть системний драйвер на ноутбуці. Проблема із затримкою може виникнути, якщо системний драйвер несумісний із оновленою системою Windows. Будь ласка, оновіть системний драйвер.

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