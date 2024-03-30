Ви працювали над великим проектом на своєму комп'ютері, і раптом ваш комп'ютер просто вимкнувся.

У цей момент вам може бути цікаво, як і чому це сталося з вашим ноутбуком.

Якщо ваш ноутбук раптово вимкнувся і більше не вмикається, значить, з його безперебійною роботою щось не так.

Проблему з ноутбуком може бути результатом будь-чого, чи то збій обладнання, проблеми з живленням або проникнення шкідливого ПЗ.

Іноді проблему вирішити простіше, ніж ми думаємо. Ваш ноутбук раптово вимкнувся і більше не вмикається, можливо через несправний шнур живлення. Можна використовувати мультиметр для перевірки потенційного розриву ланцюга.

Якщо ви підключили будь-які апаратні плагіни до E-порту вашого ноутбука, ви можете видалити їх, щоб перевірити, чи запускається ваш ноутбук.

Вийміть та знову підключіть акумулятор ноутбука. Якщо ви тривалий час використовували одну й ту саму батарею у своєму ноутбуці, то поява деяких збоїв у роботі батареї лише питання часу.

Якщо ноутбук не запускається після того, як він був раптово вимкнений, ви можете витягнути акумулятор, при необхідності протерти його від пилу і знову підключити акумулятор. Якщо акумулятор випадково змістився з портом під час підключення до ноутбука, його виймання та повторне підключення може вирішити проблему.

Вимкніть ноутбук від електрики. Одним із ефективних способів увімкнення комп'ютера/ноутбука є відключення живлення. Це процес, під час якого ви зливаєте весь статичний заряд (безгоспну енергію), накопичений у вашому електронному пристрої.

Погане обладнання ноутбука. Несправні або пошкоджені апаратні пристрої можуть призвести до раптового вимкнення комп'ютера. Ви можете використовувати диспетчер пристроїв, щоб визначити джерело помилки та усунути проблеми з пристроєм у безпечному режимі.

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