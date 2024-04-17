Узнайте наиболее распространенные причины, по которым ноутбуки зависают, а также, как можно решить эту проблему.

Если ваш ноутбук начал тормозить или продолжает зависать, когда вы заняты чем-то важным - это может создать огромную проблему, однако это не обязательно означает, что пришло время перейти на новый ноутбук.

Пять самых простых способов починить подвисающие ноутбуки:

Закройте нежелательные приложения и службы, работающие в фоновом режиме.

Как только вы одновременно нажмете клавиши Ctrl + Alt + Delete на клавиатуре вашего ноутбука, вы увидите всплывающее окно диспетчера задач Windows. Все, что вам нужно сделать, это проверить, какие программы потребляют больше всего ресурсов процессора и оперативной памяти.

Если вы обнаружите какую-либо программу, которая нежелательна и потребляет много ресурсов ноутбука, щелкните ее, а затем нажмите кнопку «Завершить задачу».

2. Установите последние обновления Windows.

3. Используйте охлаждающую подставку, чтобы предотвратить перегрев ноутбука.

4. Обновите оперативную память для повышения производительности при многозадачности.

5. Неисправный жесткий диск также может замедлять работу вашего ноутбука.

Большинство современных ноутбуков среднего и высокого класса теперь оснащены твердотельными накопителями (SSD). Однако старые ноутбуки и некоторые современные ноутбуки начального уровня по-прежнему используют жесткие диски (жесткие диски).

Читайте также:

Как продлить время работы ноутбука, если нет света: полезные лайфхаки

Ноутбук внезапно выключился и больше не включается: 3 шага для решения проблемы

Что делать, если ноутбук завис: главные причины и как действовать