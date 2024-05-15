В Україні змінилася ціна двох популярних продуктів: олії та вершкового масла.

Зниження цін охоплює не лише м'ясо, а й вершкове масло в Україні. Ціни на нього знизилися майже на 10 гривень, а також спостерігається здешевлення деяких видів олії, як показують дані порталу Мінфін.

Наприклад, вартість 200-грамової пачки вершкового масла "Селянське" знизилась з 71,87 до 71,02 гривень, а вершкового масла 73% "Яготинське" — з 78,31 до 69,95 гривень за 200 грамів. Найвигідніша пропозиція з маслом спостерігається у мережі магазинів Novus, де ціна на пачку "Яготинського" майже досягає 60 гривень, у той час як у магазинах "Ашан" вона може бути майже 80 гривень.

Ціна соняшникової олії "Олейна" з квітня по травень знизилась з 58,79 до 56,35 гривень за 850 мл, а вартість олії "Щедрий дар" зросла з 56,66 до 60,46 гривень за 850 мл.

Найвигідніша пропозиція з олією спостерігається у мережі "Мегамаркет", де ціна становить майже 46 гривень, в той час як у мережі Novus вона може досягати майже 61 гривень.

Раніше Politeka також писала про грошову допомогу для українців. Йдеться про суму 10 800 гривень. Какндидати на отримання такої допомоги повинні відповідати деяким важливим вимогам. Сума буде виплачуватися протягом трьох місяців.

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