В Украине изменилась цена двух популярных продуктов: растительного масла и сливочного масла.

Снижение цен охватывает не только мясо, но и масло в Украине. Цены на него снизились почти на 10 гривен, а также наблюдается удешевление некоторых видов растительного масла, как показывают данные портала Минфин.

Например, стоимость 200-граммовой пачки сливочного масла "Крестьянское" снизилась с 71,87 до 71,02 гривен, а сливочного масла 73% "Яготинское" - с 78,31 до 69,95 гривен за 200 граммов. Самое выгодное предложение с маслом наблюдается в сети магазинов Novus, где цена на пачку Яготинского почти достигает 60 гривен, в то время как в магазинах Ашан она может быть почти 80 гривен.

Цена подсолнечного масла "Олейна" с апреля по май снизилась с 58,79 до 56,35 гривен за 850 мл, а стоимость масла "Щедрый дар" выросла с 56,66 до 60,46 гривен за 850 мл.

Самое выгодное предложение с маслом наблюдается в сети Мегамаркет, где цена составляет почти 46 гривен, в то время как в сети Novus она может достигать почти 61 гривен.

Ранее Politeka также писала о денежной помощи украинцам. Речь идет о сумме 10800 гривен. Как кандидаты на получение такой помощи должны отвечать некоторым важным требованиям. Сумма будет выплачиваться в течение трех месяцев.

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