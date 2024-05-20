Такі голубці, рецепт яких розповів ресторатор, шеф-кухар і суддя «Мастер Шеф» Ектор Хіменес-Браво, здатні здивувати кожного, хто їх спробує.

Адже і на вигляд, і на смак вони відрізняються від голубців класичних, пише Politeka.net.

«В різних регіонах голубці готують по-різному. Хтось загортає в капусту, хтось в виноградне листя, а хтось в цибулю», - підкреслив Ектор Хіменес-Браво на своїй сторінці в Інстаграм.

Тож, суддя «мастер Шеф» запропонував приготувати не просто голубці, а цибулеві голубці.

Інгредієнти для приготувння голубців знадобляться наступні: цибуля — 3 шт (2 для відварювання, 1 в засмажку), морква — 2 шт, часник — 3 зубці, фарш — 500 г;, рисова крупа — 1 чашка, гранатовий сік — ¼ чашки, свіжа м’ята, сік ½ лимону;, томатне пюре — 2 ст.л;, кедрові горіхи — 40 г, сіль за смаком.

Як і для класичних голубців, для цибулевих потрібен соус. І для його приготквання потрібні вода, в якій варилась цибуля — 2,5 склянки, томатне пюре - 2 ст.л, гранатовий сік — ¼ чашки, а також дві столові ложки солі.

Також Ектор Хіменес-Браво детально розповів про хід приготування цибулевих голубців.

Крок перший - дві цибулини очистити, розрізати з одного боку до центру і варити в підсоленій воді близько 20 хв. Потім цибулю слід дістати, а воду зберегти для приготування соусу.

Як приготувати голубці без капусти.

На пательні з невеликою кількістю олії обсмажити третю цибулину до золотистості, додати моркву, часник і смажити 3 хв, помішуючи. Потім додати у пательню фарш і обсмажити, поки мʼясо не змінить колір.

Наступним кроком Ектор радить додати сік гранату, помідорне пюре, нарізану мʼяту й обсмажити. Зробити начинку, додавши до засмажки рис.

З вареної цибулі зцідити воду, яка залишилась та відокремити кожен шар. Тепер можна сформувати голубці, скласти в широкий низький горщик, застелений пергаментом, близько один до одного.

Як приготувати голубці без капусти.

В каструлі змішати гранат, сіль і томатне пюре. Додати воду, в якій варилася цибуля, довести до кипіння і залити соус в каструлю з цибулею.

Накрити страву пергаментом і фольгою, щоб захистити від пригорання та створить ідеальні умови для тушкування цибулевих голубців. Відправляємо в духовку, розігріту до 180° на 2 години.

Як приготувати голубці без капусти.

Зазначимо, що у коментарях до рецепту розгорілися дискусії щодо цибулевих голубців. Одні розповідають, що віддають перевагу класичним голубцям, інші ж згадують, що куштували таку смакоту у Турції.

«Не люблю цибулю»,

«Цей рецепт виглядає дивовижно смачно. Обов'язково занотую і спробую приготувати»,

«Це смачно, тато балує нас такими смаколиками».

Як приготувати голубці без капусти.

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