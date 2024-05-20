Такие голубцы, рецепт которых рассказал ресторатор, шеф-повар и судья «Мастер Шеф» Эктор Хименес-Браво, способны удивить каждого, кто их попробует.

Ведь и по внешнему виду, и по вкусу они отличаются от голубцев классических, пишет Politeka.net.

«В разных регионах голубцы готовят по-разному. Кто-то заворачивает в капусту, кто-то в виноградные листья, а кто-то в лук», - подчеркнул Эктор Хименес-Браво на своей странице в Инстаграм.

Судья «Мастер Шеф» предложил приготовить не просто голубцы, а луковые голубцы.

Ингредиенты для приготовления голубцов понадобятся следующие: лук – 3 шт (2 для отваривания, 1 в зажарку), морковь – 2 шт, чеснок – 3 зубца, фарш – 500 г;, рисовая крупа – 1 чашка, гранатовый сок – ¼ чашки, свежий мята, сок ½ лимона;, томатное пюре - 2 ст.л;, кедровые орехи - 40 г, соль по вкусу.

Как и для классических голубцов, для луковых нужен соус. И для его приготовления нужны вода, в которой варился лук – 2,5 стакана, томатное пюре – 2 ст.л, гранатовый сок – ¼ чашки, а также две столовые ложки соли.

Также Эктор Хименес-Браво подробно рассказал о ходе приготовления луковых голубцов.

Шаг первый – две луковицы очистить, разрезать с одной стороны к центру и варить в подсоленной воде около 20 мин. Затем лук следует достать, а воду сохранить для приготовления соуса.

Как приготовить голубцы без капусты.

На сковороде с небольшим количеством растительного масла обжарить третью луковицу до золотистости, добавить морковь, чеснок и жарить 3 мин, помешивая. Затем добавить в сковороду фарш и обжарить, пока мясо не изменит цвет.

Следующим шагом Эктор советует добавить сок граната, помидорное пюре, нарезанную мяту и обжарить. Сделать начинку, прибавив к зажарке рис.

С вареного лука сцедить оставшуюся воду и отделить каждый слой. Теперь можно сформировать голубцы, сложить в широкий низкий горшок, застеленный пергаментом, близко друг к другу.

Как приготовить голубцы без капусты.

В кастрюле смешайте гранат, соль и томатное пюре. Добавить воду, в которой варился лук, довести до кипения и залить соус в кастрюлю с луком.

Накрыть блюдо пергаментом и фольгой, чтобы защитить от пригорания и создать идеальные условия для тушения луковых голубцов. Отправляем в духовку, разогретую до 180° на 2 часа.

Как приготовить голубцы без капусты |

Отметим, что в комментариях к рецепту разгорелись дискуссии по поводу луковых голубцов. Одни рассказывают, что предпочитают классические голубцы, другие же вспоминают, что пробовали такие вкусности в Турции.

«Не люблю лук»,

«Этот рецепт выглядит удивительно вкусно. Обязательно записываю и попробую приготовить»,

«Это вкусно, папа балует нас такими вкусностями».

Как приготовить голубцы без капусты.

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