Ресторатор, шеф-кухар і суддя «Мастер Шеф» поділився рецептом маринаду, завдяки якому м’ясо на пікніку вийде неймовірним.

Маринад є одним з основних компонентів у приготуванні шашлику.

Всі, хто любить пікнінкі і м’ясо приготоване на природі мають свої секрети і рецепти. Але цей рецепт, яким поділився Ектор Хіменес-Браво може поповнити колекцію і навіть стати улюбленим.

Для приготування маринаду для м’яса за рецептом судді «Мастер Шеф» знадобляться так інгредієнти: Кефір 0.5 л, Сильно газована мінеральна вода 0.5 л, Гірчиця діжонська 1 ст.л, Копчена паприка 1/2 ч.л, Сухий часник 1/2 ч.л, Суха цибуля 1/2 ч.л, Сухий імбир 1/2 ч.л, Чорний перець 5 горошин, Запашний перець 5 горошин, Чебрець 2 гілки, Лавровий лист 3 листочка, Сіль 1 ст.л/

М’ясо, каже Ектор Хіменес-Браво, може бути будь-яке.

Для приготування маринаду у миску треба викласти столову ложку солі, додати перець, імбир, паприку, гірчицю, чебрець, воду, кефір, лаврове листя, чебрець.

Всі інгредієнти перемішуємо.

М’ясо ретельно помийте обсушіть рушником, наріжте великими кубиками і додайте у маринад.

Найкраще м’ясо замаринується протягом 8-12 годин. Якщо ж немає часу, можна залишити його у маринаді на дві години.

У коментарях до рецепту підписники на сторінку Ектора Хіменеса-Браво вирішили поділитися не тільки своїми враженнями від такого м’яса, а й своїми секретами.

«Я спробувала так курятинку замаринувати. Маринад бомба»,

«Перший спосіб – сухе червоне вино, соєвий соус, мед. Другий спосіб – сметана, сіль, перець цибуля, або третій спосіб – часник, сіль перець лімонний сік і томат паста»,

«Рецепт супер!».

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