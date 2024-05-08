Новим рецептом Ектор Хіменес-Браво вирішив поділитися після Великодня, пише Politeka.net.
За словами судді «Мастер Шеф» саме після свят особливо хочеться «чогось легкого».
«Незвичного, і щоб швидко готувалось», - зазначив Хіменес-Браво, запропонувавши рецепт бургера в лаваші.
Він, за словами судді «Мастер Шеф» не такий калорійний, як звичайний, але точно дуже смачний.
Сніданок, як у ресторані з простих продуктів.
Інгредієнти знадобляться наступні: Фарш (свинина або яловичина); Сіль; Лаваш; Сир твердий; Синя цибуля; Мікс зелені; Помідор; Кислий огірок.
До цієї страви Ектор ХІменес-Браво також пропонує приготувати соус. І для цього потрібні майонез, кетчуп, гірчиця, паприка.
Спочатку суддя «Мастер Шеф» радить сформувати котлету, посолити та обсмажити з обох боків до золотистого кольору.
Сніданок, як у ресторані з простих продуктів.
Потім Лаваш розрізати в одному місці до середини, і умовно поділити на 4 частини.
«На 1 частину ставимо соус, котлету і сир. На 2 — синю цибулю, мікс зелені і помідор. На 3 — кислий огірок. На 4 — соус», - розповів Ектор Хіменес-Браво, показуючи, як загорнути лаваш.
Смажимо сніданок на сухій пательні до хрумкої скоринки.
Сніданок, як у ресторані з простих продуктів.
Такий рецепт сніданку підписники на сторінку Ектора Хіменеса-Браво назвали шикарним і дійсно дуже смачним.
«Ідея просто вау!»,
«Екторе, це дуже смачно»,
«Шикарний сніданок»,
«Йду готувати!»,
«Яка смакота».
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