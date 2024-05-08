Известный ресторатор, шеф-повар и судья «Мастер Шеф» Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить вкуснейший завтрак.

Новым рецептом Эктор Хименес-Браво решил поделиться после Пасхи, пишет Politeka.net.

По словам судьи «Мастер Шеф», именно после праздников особенно хочется «чего-то легкого».

"Необычного, и чтобы быстро готовилось", - отметил Хименес-Браво, предложив рецепт бургера в лаваше.

Он, по словам судьи «Мастер Шеф», не такой калорийный, как обычный, но очень вкусный.

Завтрак, как в ресторане из простых продуктов.

Ингредиенты понадобятся следующие: Фарш (свинина или говядина); соль; Лаваш; Сыр твердый; Синий лук; Микс зеленый; помидор; Кислый огурец.

К этому блюду Эктор Хименес-Браво также предлагает приготовить соус. И для этого нужны майонез, кетчуп, горчица, паприка.

Сначала судья «Мастер Шеф» советует сформировать котлету, посолить и обжарить по бокам до золотистого цвета.

Завтрак, как в ресторане из простых продуктов.



Затем лаваш разрезать в одном месте до середины, и условно разделить на 4 части.

«На 1 часть выкладываем соус, котлету и сыр. На 2 – синий лук, микс зелени и помидор. На 3 – кислый огурец. На 4 – соус», - рассказал Эктор Хименес-Браво, показывая, как завернуть лаваш.

Жарим завтрак на сухой сковороде до хрустящей корочки.

Завтрак, как в ресторане из простых продуктов.

Такой рецепт завтрака подписчики на страницу Эктора Хименеса-Браво назвали шикарным и действительно вкусным.

«Идея просто вау!»,

«Эктор, это очень вкусно»,

«Шикарный завтрак»,

«Иду готовить!»,

«Какая вкуснятина».

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