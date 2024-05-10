Ресторатор, шеф-повар и судья Мастер Шеф поделился рецептом маринада, благодаря которому мясо на пикнике получится невероятным.

Маринад является одним из основных компонентов в приготовлении шашлыка.

Все кто любит пикники и мясо приготовленное на природе имеют свои секреты и рецепты. Но этот рецепт, которым поделился Эктор Хименес-Браво, может пополнить коллекцию и даже стать любимым.

Для приготовления маринада для мяса по рецепту судьи «Мастер Шеф» понадобятся так ингредиенты: кефир 0.5 л, сильно газированная минеральная вода 0.5 л, горчица дижонская 1 ст.л, копченая паприка 1/2 ч.л, сухой чеснок ч.л, Сухой лук 1/2 ч.л, Сухой имбирь 1/2 ч.л, Черный перец 5 горошин, Душистый перец 5 горошин, Тимьян 2 ветки, Лавровый лист 3 листочка, Соль 1 ст.л/

Мясо, говорит Эктор Хименес-Браво, может быть любое.

Для приготовления маринада в миску нужно выложить столовую ложку соли, добавить перец, имбирь, паприку, горчицу, чабрец, воду, кефир, лавровые листья, чабрец.

Все ингредиенты перемешиваем.

Мясо тщательно вымойте обсушите полотенцем, нарежьте большими кубиками и добавьте в маринад.

Лучше всего мясо замаринуется в течение 8-12 часов. Если нет времени, можно оставить его в маринаде на два часа.

В комментариях к рецепту подписчики на страницу Эктора Хименеса-Браво решили поделиться не только своими впечатлениями от такого мяса, но и своими секретами.

«Я попробовала так курятинку замариновать. Маринад бомба»,

«Первый способ – сухое красное вино, соевый соус, мед. Второй способ – сметана, соль, перец лук, или третий способ – чеснок, соль, перец, лимонный сок и томат паста»,

«Рецепт отличный!» .

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