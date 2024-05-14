З усіма без винятку справжніми банкнотами касири банків та небанківських фінустанов повинні здійснювати валютно-обмінні операції.

Деякі банки та обмінники в Україні можуть відмовлятися приймати певні доларові купюри для обміну. Такі доларові банкноти можуть бути прийняті на інкасо, але не всі банки цю послугу надають, і за це може стягуватися певна комісія. Про це розповіли в НБУ.

Відповідно до правил Національного банку України, банки та обмінники мають приймати всі доларові купюри, крім тих, що мають ознаки значного пошкодження. Такі ознаки включають:

пошкоджені елементи дизайну та захисту (видалені цифрові чи текстовіпозначення номіналу, зображення портрета, оптично-змінні елементи захисту, захисністрічки);

змінений первісний колір паперу чи зображень;

локальні чи загальні забруднення, які спричиняють люмінесценцію паперу в ультрафіолетових променях;

явні друкарські недоліки;

банкноти, вилучені іншою країною з обігу після оголошеної дати.

Ці правила спрямовані на забезпечення безпеки та надійності грошового обігу в країні.

Згідно з внутрішніми правилами банку та за погодженням з відповідним підрозділом, наступні категорії купюр можуть бути відхилені:

Купюри, розірвані або розрізані на частини;

Банкноти, які були обпалені, пропалені або є трухлими (пошкоджені внаслідок тривалої дії вологи, різних рідин, хімікатів або мають ознаки гниття).

Україна дозволяє купівлю та продаж іноземної валюти з мінімальними обмеженнями. Однак, якщо операція перевищує 400 тисяч гривень в еквіваленті, необхідно пройти процес ідентифікації та надати документи, які підтверджують джерело доходів.

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