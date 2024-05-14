Со всеми настоящими банкнотами кассиры банков и небанковских финучреждений должны осуществлять валютно-обменные операции.

Некоторые банки и обменники в Украине могут отказаться принимать определенные долларовые купюры для обмена. Такие долларовые банкноты могут быть приняты на инкассо, но не все банки предоставляют эту услугу, и за это может взиматься определенная комиссия. Об этом рассказали в НБУ.

Согласно правилам Национального банка Украины, банки и обменники должны принимать все долларовые купюры, кроме имеющих признаки значительного повреждения. Такие признаки включают:

поврежденные элементы дизайна и защиты (удалены цифровые или текстовые обозначения номинала, изображения портрета, оптически-сменные элементы защиты, защитные ленты);

изменен первоначальный цвет бумаги или изображений;

локальные или общие загрязнения, вызывающие люминесценцию бумаги в ультрафиолетовых лучах;

явные типографские недостатки;

банкноты, изъятые другой страной из обращения после объявленной даты.

Эти правила направлены на обеспечение безопасности и надежности денежного обращения в стране.

Согласно внутренним правилам банка и по согласованию с соответствующим подразделением, следующие категории купюр могут быть отклонены:

Купюры, разорванные или разрезанные на части;

Банкноты, которые были обожжены, прожжены или трухлявы (повреждены вследствие длительного воздействия влаги, различных жидкостей, химикатов или имеют признаки гниения).

Украина разрешает покупку и продажу иностранной валюты с минимальными ограничениями. Однако если операция превышает 400 тысяч гривен в эквиваленте, необходимо пройти процесс идентификации и предоставить документы, подтверждающие источник доходов.

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