Зараз середній курс долара в українських банках становить 39,28 грн (купівля) та 39,75 (продаж), водночас офіційний курс Національного банку України становить 39,29 грн.

На валютному ринку панує стабільність, курс долара стоїть майже нерухомо, нагадуючи поплавок у безвітря. Зараз курс долара тримається на рівні приблизно 40 гривень, і багато хто вважає це позитивним знаком. Експерти дали прогноз, чого чекати від курсу долара протягом наступного тижня.

Експерти передбачають, що стабільний курс гривні триватиме принаймні наступний тиждень. Олег Пендзин, член Економічного дискусійного клубу, прогнозує, що така стабільність збережеться найближчим часом. Олег Пендзин висловлює надію, що фінансова підтримка від західних партнерів буде продовжена в повному обсязі.

"Найбільший ризик – це напружена ситуація на фронтах, утім не видно, яким чином ворог може досягнути вирішальних успіхів. Тому мій короткостроковий прогноз – на валютному "фронті" також матимемо принаймні тиждень стабільності", — пояснив експерт.

Економіст Андрій Шевчишин підкреслив, що Національний банк України володіє достатнім арсеналом фінансових і регуляторних інструментів для стабілізації ситуації на валютному ринку.

"Тож, якщо курс сильно полетить "не туди", це також буде рішенням Нацбанку. Але навряд чи вони таке допустять. Реальні ризики для гривні зберігаються, поки тривають воєнні дії. Однак фінансових стабілізаторів зараз достатньо, щоб мати збалансовану ситуацію на ринку", - доповнив він.

Джерело: ТСН.

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