Сейчас средний курс доллара в украинских банках составляет 39,28 грн (покупка) и 39,75 (продажа), в то же время официальный курс Национального банка составляет 39,29 грн.

На валютном рынке властвует стабильность, курс доллара стоит почти неподвижно, напоминая поплавок в безветрие. Сейчас курс доллара держится на уровне примерно 40 гривен, и многие считают это положительным знаком. Эксперты дали прогноз, чего ждать от курса доллара в течение следующей недели.

Эксперты предполагают, что стабильный курс гривни продлится по крайней мере следующую неделю. Олег Пендзин, член Экономического дискуссионного клуба, прогнозирует, что такая стабильность сохранится в ближайшее время. Олег Пендзин надеется, что финансовая поддержка от западных партнеров будет продолжена в полном объеме.

"Наибольший риск - это напряженная ситуация на фронтах, впрочем не видно, каким образом враг может добиться решающих успехов. Поэтому мой краткосрочный прогноз - на валютном "фронте" также будет не менее недели стабильности", - пояснил эксперт.

Экономист Андрей Шевчишин подчеркнул, что Национальный банк Украины владеет достаточным арсеналом финансовых и регуляторных инструментов для стабилизации ситуации на валютном рынке.

"Итак, если курс сильно полетит "не туда", это тоже будет решением Нацбанка. Но вряд ли они такое допустят. Реальные риски для гривны сохраняются, пока продолжаются военные действия. Однако финансовых стабилизаторов сейчас достаточно, чтобы иметь сбалансированную ситуацию на рынке", – дополнил он.

Источник: ТСН.

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