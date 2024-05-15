Добриво полуниці відрізняється від багатьох інших ягід – це тому, що правильне керування поживними речовинами залежить від того, чи вони є весняними чи денно-нейтральними.

Підживлення полуниці для рівномірного та збалансованого зростання є ключем до збирання гарного врожаю та підтримання врожайності на грядці більше одного року.

Ось що вам потрібно знати про добрива полуниці для здорового зростання та максимального розміру врожаю.

Полуниця - недовговічна багаторічна рослина, яка росте з неглибоких кореневих крон. Вони швидко дозрівають і дають пагони, що закінчуються новими коронками.

Грядки засаджують або пухкими рядами, або горбистим методом.

Добриво полуниці під час вегетаційного періоду може бути трохи складним завданням, особливо коли вона вирощується у сплутаних рядах.

Додавання поживних речовин у невідповідний час може призвести до того, що рівень pH стане неприйнятним для полуниці.

Використання хорошого, родючого ґрунту перед посадкою знижує потребу у додатковому підживленні та допомагає усунути проблеми, викликані дисбалансом поживних речовин.

Коли удобрювати полуницю наприкінці травня чи на початку літа?

Як для нейтрально-денної, так і для червневої полуниці внесення добрив починають перед посадкою.

Цим ягодам полуниці потрібно багато азоту для утворення пагонів і зав'язування плодів, тому важливо починати зі злегка кислого, багатого, добре дренованого грунту. Працюйте з компостом, що добре перепрів гній або торфом.

Саджанці полуниці висаджують навесні, але ягоди виростають із нирок, що утворилися минулої осені.

У перший рік посадки полуниці необхідний весь літній сезон, щоб укоренитись досить сильно, щоб підтримати врожай. Всі квіти видаляють та рослини удобрюють один раз у серпні.

Удобрюйте полуницю наприкінці травня та середині-кінці літа. У наступні роки грядки удобрюються після збирання врожаю.

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