Удобрение клубники отличается от многих других ягод - это потому, что правильное управление питательными веществами зависит от того, являются ли они весенними или дневно-нейтральными.

Подкормка клубники для равномерного и сбалансированного роста является ключом к сбору хорошего урожая и поддержанию урожайности на грядке более одного года.

Вот что вам нужно знать об удобрении клубники для здорового роста и максимального размера урожая.

Клубника — недолговечное многолетнее растение, которое растет из неглубоких корневых крон. Они быстро созревают и дают побеги, оканчивающиеся новыми коронками.

Грядки засаживают либо рыхлыми рядами, либо холмистым методом.

Удобрение клубники во время вегетационного периода может быть немного сложной задачей, особенно когда она выращивается в спутанных рядах.

Добавление питательных веществ в неподходящее время может привести к тому, что уровень pH станет неприемлемым для клубники.

Использование хорошей, плодородной почвы перед посадкой снижает потребность в дополнительной подкормке и помогает устранить проблемы, вызванные дисбалансом питательных веществ.

Когда удобрять клубнику в конце мая или в начале лета?

Как для нейтрально-дневной, так и для июньской клубники внесение удобрений начинают перед посадкой.

Этим ягодам клубники требуется много азота для образования побегов и завязывания плодов, поэтому важно начинать со слегка кислой, богатой, хорошо дренируемой почвы. Работайте с компостом, хорошо перепревшим навозом или торфом.

Саженцы клубники высаживают весной, но ягоды вырастают из почек, образовавшихся прошлой осенью.

В первый год посадки клубнике необходим весь летний сезон, чтобы укорениться достаточно сильно, чтобы поддержать урожай. Все цветы удаляют и растения удобряют один раз в августе.

Удобряйте клубнику в конце мая и середине-конце лета. В последующие годы грядки удобряются после сбора урожая.

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