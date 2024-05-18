Переможниця одного із сезонів та колишня суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Єлизавета Глинська розповіла, як зробити за короткий термін ніжні булочки з шоколадом та родзинками, вони робляться на дріжджовому тесті.

Колишня зірка проекту "Мастер Шеф" Єлизавета Глинська запропонувала у соціальній мережі Інстаграм рецепт смачних та м'яких булочок із шоколадом. Особливо цей варіант актуальний для тих, хто любить легко перекусити на сніданок і віддає перевагу звичайному перекусу до чаю або кова.

Інгредієнти:

100 мл молока (1/2 склянки)

15 г свіжих дріжджів або 5 г сухих

40 г сахара (2 ст. л.)

50 г яйця (1 шт.)

3 г солі

250 г борошна (1 склянка)

50 г вершкового масла (кімнатної температури)

100 г шоколаду або родзинок (або горіхів)

50 г яйця (1 шт) для змащування

Об'єм склянки - 250 мл

Змішайте трохи теплого молока з цукром та дріжджами. Накрийте плівкою та залиште на 20 хвилин, радить "Мастер Шеф" Глинська.

Додайте яйце, борошно та сіль до молока з дріжджами. Перемішайте.

Додайте м'яке масло кімнатної температури. Вимішайте тісто до однорідності.

"Мастер Шеф" Глинська додає, перекладіть тісто на стіл і продовжуйте вимішувати його, поки воно не стане гладким та еластичним (це займе приблизно 7-10 хвилин).

Залиште тісто в мисці, накрийте рушником і залиште на 1,5 години для підняття.

Додайте нарізаний шоколад в тісто і перемішайте. Розділіть тісто на 9 шматочків приблизно по 65 г кожен.

Сформуйте булочки і викладіть їх на лист з пергаментом, переконавшись, що між ними достатньо відстані. Накрийте рушником і залиште на 1:00 для підняття.

Змастіть булочки збитим яйцем або сумішшю молока та яйця (1:1), порекомендувала "Мастер Шеф" Глинська. Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці з обдуванням 18-20 хвилин.

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