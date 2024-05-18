Колишня зірка проекту "Мастер Шеф" Єлизавета Глинська запропонувала у соціальній мережі Інстаграм рецепт смачних та м'яких булочок із шоколадом. Особливо цей варіант актуальний для тих, хто любить легко перекусити на сніданок і віддає перевагу звичайному перекусу до чаю або кова.

Єлизавета Глінська

Інгредієнти:

  • 100 мл молока (1/2 склянки)
  • 15 г свіжих дріжджів або 5 г сухих
  • 40 г сахара (2 ст. л.)
  • 50 г яйця (1 шт.)
  • 3 г солі
  • 250 г борошна (1 склянка)
  • 50 г вершкового масла (кімнатної температури)
  • 100 г шоколаду або родзинок (або горіхів)
  • 50 г яйця (1 шт) для змащування
  • Об'єм склянки - 250 мл

Змішайте трохи теплого молока з цукром та дріжджами. Накрийте плівкою та залиште на 20 хвилин, радить "Мастер Шеф" Глинська.

Додайте яйце, борошно та сіль до молока з дріжджами. Перемішайте.

Додайте м'яке масло кімнатної температури. Вимішайте тісто до однорідності.

"Мастер Шеф" Глинська додає, перекладіть тісто на стіл і продовжуйте вимішувати його, поки воно не стане гладким та еластичним (це займе приблизно 7-10 хвилин).

Залиште тісто в мисці, накрийте рушником і залиште на 1,5 години для підняття.

Додайте нарізаний шоколад в тісто і перемішайте. Розділіть тісто на 9 шматочків приблизно по 65 г кожен.

Сформуйте булочки і викладіть їх на лист з пергаментом, переконавшись, що між ними достатньо відстані. Накрийте рушником і залиште на 1:00 для підняття.

Змастіть булочки збитим яйцем або сумішшю молока та яйця (1:1), порекомендувала "Мастер Шеф" Глинська. Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці з обдуванням 18-20 хвилин.

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