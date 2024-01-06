Победительница одного из сезонов и экс-судья "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предложила рецепт вкусных сырников с соусом.

Звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась с украинцами рецептом идеальных сырников. А чтобы было еще вкуснее, можно подавать их с карамельным соусом.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет следующие ингредиенты (на 15 сырников):

творог 5% - 500 г

яйцо – 1 шт. + 2 желтка

сахар - 20 г

соль - щепотка

мука - 50 г + 100 г для панировки

Чтобы приготовить карамельный соус к сырникам, берем:

сахар - 100 г

сливки 30% - 100 г

сгущенка - 50 г

сливочное масло 82% - 75 г

соль - щепотка

Сперва "Мастер Шеф" Елизавета Глинская перетирает творог через сито, смешивает его с сахаром, мукой, яйцом и желтками и перемешивает до однородной консистенции.

Рабочую поверхность посыпаем мукой (для панировки). Делим творожную массу на части и формируем из нее шарики. Каждый шарик по очереди нужно приплюснуть, обвалять в муке и сформировать сырник с помощью ножа.

На разогретой сковороде с добавлением растительного масла обжариваем сырники с обеих сторон. Готовые сырники "Мастер Шеф" Елизавета Глинская выкладывает на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира.

Чтобы приготовить карамельный соус, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская смешивает сливки со сгущенкой и прогревает смесь до парения (можно в микроволновке, можно на плите).

Сахар отправляем в сотейник и доводим до состояния карамели томно-коричневого цвета. Затем добавляем тонкой струйкой теплые сливки со сгущенкой, активно перемешивая все лопаткой.

Когда смесь немножко остынет, переливаем ее в чашу блендера, добавляем щепотку соли, сливочное масло и перебиваем до однородности. Чтобы соус для сырников стал плотнее, его нужно отправить на несколько часов в холодильник.

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