Победительница одного из сезонов и бывшая судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как сделать за короткий срок нежные булочки с шоколадом и изюмом, они делаются на дрожжевом тесте.

Бывшая звезда проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предложила в социальной сети Инстаграм рецепт вкусных и мягких булочек с шоколадом. Особенно этот вариант актуален для тех, кто любит легко перекусить на завтрак и предпочитает обычный перекус к чаю или кове.

Ингредиенты:

100 мл молока (1/2 стакана)

15 г свежих дрожжей или 5 г сухих

40 г сахара (2 ст. л.)

50 г яйца (1 шт)

3 г соли

250 г муки (1 стакан)

50 г сливочного масла (комнатной температуры)

100 г шоколада или изюма (или орехов)

50 г яйца (1 шт) для смазывания

Объем стакана - 250 мл

Смешайте немного теплого молока с сахаром и дрожжами. Накройте пленкой и оставьте на 20 минут, советует "Мастер Шеф" Глинская.

Добавьте яйцо, муку и соль к молоку с дрожжами. Перемешайте.

Добавьте мягкое сливочное масло комнатной температуры. Вымешайте тесто до однородности.

"Мастер Шеф" Глинская добавляет, переложите тесто на стол и продолжайте вымешивать его, пока оно не станет гладким и эластичным (это займет примерно 7-10 минут).

Оставьте тесто в миске, накройте полотенцем и оставьте на 1,5 часа для поднятия.

Добавьте нарезанный шоколад в тесто и перемешайте. Разделите тесто на 9 кусочков примерно по 65 г каждый.

Сформируйте булочки и выложите их на противень с пергаментом, убедившись, что между ними достаточно расстояния. Накройте полотенцем и оставьте на 1 час для поднятия.

Смажьте булочки взбитым яйцом или смесью молока и яйца (1:1), порекомендовала "Мастер Шеф" Глинская. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке с обдувом 18-20 минут.

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