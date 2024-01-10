Звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, как самостоятельно приготовить куриные сосиски с сыром.

Больше не нужно покупать магазинные сосиски с сомнительным составом. Вкусные и полезные сосиски легко можно приготовить в домашних условиях из простых ингредиентов.

Для приготовления домашних сосисок "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет:

куриное филе - 500 г

яйца - 2 шт. (или 3 белка)

сливки жирностью от 30% или сметана от 20% - 80 мл

твердый сыр - 50-70 г

соль по вкусу

По желанию можно добавлять белый перец, укроп, свекольный сока

Сперва "Мастер Шеф" Елизавета Глинская нарезала куриное филе на кусочки и вместе с яйцами и сливками отправила мясо в чашу блендера, добавила соль, белый перец, укроп и перебила все до однородности – можно ипользовать погружной блендер или комбайн.

Сыр мелко нарезаем, добавляем к куриному муссу и перемешиваем.

Готовую массу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская выкладывает в кондитерский мешок (насадка 16 мм).

Рабочую поверхность нужно смочить водой и наклеить на нее пищевую пленку. Разрезаем пленку на две части. Отсаживаем на пленку две полоски куриной массы, отступая от края 1 см, и формируем сосиски, заворачивая их в пленку. Так же формируем все сосиски.

"Мастер Шеф" Елизавета Глинская отправляет сосиски в горячую воду и варит их 10 минут на маленьком огне. Затем сразу перекладываем сосиски в холодную воду и снимаем пленку.

Перед подачей сосиски нужно обжарить растительном масле (или смеси растительного и сливочного) несколько минут.

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