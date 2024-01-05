Победительница одного из сезонов и бывшая судья проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предложила оригинальный рецепт блинов из картофеля.

Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, как приготовить картофельные блины.

Это не деруны и не картопляники, а именно тоненькие блины из теста на основе картофеля. "Мастер Шеф" Елизавета Глинская отметила, что они отлично подойдут на завтрак или для перекуса, а начинку можно выбирать любую по вашему вкусу.

Для приготовления картофельных блинов "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет такие ингредиенты:

картофель - 600 г

молоко - 500 мл

яйца - 4 шт.

мука -200 г

укроп

соль по вкусу

растопленное сливочное масло - 40 г (можно заменить на растительное)

Для смазывания блинов нам понадобится 50 г сливочного масла.

Сперва "Мастер Шеф" Елизавета Глинская чистит картофель и натирает его на мелкой терке. Чтобы тертый картофель не потемнел, сразу добавляем его в молоко. Укроп измельчаем и также добавляем к молоку с картофелем.

Отдельно звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская смешивает яйца и растопленное сливочное масло, затем добавляет муку и перемешивает до однородности. Добавляем несколько половников молочно-картофельной смеси, перемешиваем, соединяем с основной частью молока с картофелем и снова все перемешиваем до однородной консистенции. В конце добавляем в тесто соль.

Жарим картофельные блины, как и обычные, – на хорошо разогретой сковороде, смазанной маслом, с обеих сторон. Готовые блины звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская слегка промазывает растопленным сливочным маслом.

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