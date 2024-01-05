Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, как приготовить картофельные блины.
Это не деруны и не картопляники, а именно тоненькие блины из теста на основе картофеля. "Мастер Шеф" Елизавета Глинская отметила, что они отлично подойдут на завтрак или для перекуса, а начинку можно выбирать любую по вашему вкусу.
Для приготовления картофельных блинов "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет такие ингредиенты:
- картофель - 600 г
- молоко - 500 мл
- яйца - 4 шт.
- мука -200 г
- укроп
- соль по вкусу
- растопленное сливочное масло - 40 г (можно заменить на растительное)
Для смазывания блинов нам понадобится 50 г сливочного масла.
Сперва "Мастер Шеф" Елизавета Глинская чистит картофель и натирает его на мелкой терке. Чтобы тертый картофель не потемнел, сразу добавляем его в молоко. Укроп измельчаем и также добавляем к молоку с картофелем.
Отдельно звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская смешивает яйца и растопленное сливочное масло, затем добавляет муку и перемешивает до однородности. Добавляем несколько половников молочно-картофельной смеси, перемешиваем, соединяем с основной частью молока с картофелем и снова все перемешиваем до однородной консистенции. В конце добавляем в тесто соль.
Жарим картофельные блины, как и обычные, – на хорошо разогретой сковороде, смазанной маслом, с обеих сторон. Готовые блины звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская слегка промазывает растопленным сливочным маслом.
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