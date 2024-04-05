Победительница и экс-судья проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская дала оригинальный рецепт голубцов, заменив рис на более полезный и бюджетный ингредиент.

В этот раз на своей странице в Instagram победительница и бывшая судья "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как приготовить вкуснейшие постные голубцы.

"Мастер Шеф" Елизавета Глинская решила сделать голубцы без риса, а также приготовила их не с мясной начинкой, а с грибной. Нам понадобятся следующие ингредиенты:

пекинская капуста – 1 шт.

перловая крупа – 200 г

грибы – 400 г

лук – 2 шт.

морковь - 1 большая

томатная паста - 100г

соль и перец – по вкусу

укроп

растительное масло для жарки

Перловую крупу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская хорошо промывает, заливает холодной водой и оставляет на ночь. Замоченную перловку готовим в соотношении 1:3 (заливаем 600 мл воды на 200 г крупы) – подсаливаем, накрываем крышкой и варим на малом огне до готовности.

Грибы мелко нарезаем и обжариваем на разогретой сковороде с растительным маслом, добавляя соль и перец. Отдельно готовим зажарку: нарезаем лук мелким кубиком, морковь натираем и обжариваем на растительном масле, добавляя соль по вкусу.

С пекинской капусты отрезаем на несколько сантиметров часть у корешка и разбираем капусту на листья. "Мастер Шеф" Елизавета Глинская промывает капустные листья, в кастрюле заливает их кипятком и оставляет на 10 минут под крышкой.

Для начинки смешиваем готовую перловую крупу, грибы, половину зажарки и мелко нарезанный укроп. Даем начинке полностью остыть.

С капустного листа срезаем грубую часть, выкладываем на край начинку и заворачиваем голубец. Плотно складываем голубцы в форму для запекания или кастрюлю и заливаем соусом (половина зажарки + томатная паста + теплая вода).

"Мастер Шеф" Елизавета Глинская готовит голубцы в разогретой до 185 градусов духовке с конвекцией в течение 40 минут.

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