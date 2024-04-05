В этот раз на своей странице в Instagram победительница и бывшая судья "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как приготовить вкуснейшие постные голубцы.
"Мастер Шеф" Елизавета Глинская решила сделать голубцы без риса, а также приготовила их не с мясной начинкой, а с грибной. Нам понадобятся следующие ингредиенты:
- пекинская капуста – 1 шт.
- перловая крупа – 200 г
- грибы – 400 г
- лук – 2 шт.
- морковь - 1 большая
- томатная паста - 100г
- соль и перец – по вкусу
- укроп
- растительное масло для жарки
Перловую крупу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская хорошо промывает, заливает холодной водой и оставляет на ночь. Замоченную перловку готовим в соотношении 1:3 (заливаем 600 мл воды на 200 г крупы) – подсаливаем, накрываем крышкой и варим на малом огне до готовности.
Грибы мелко нарезаем и обжариваем на разогретой сковороде с растительным маслом, добавляя соль и перец. Отдельно готовим зажарку: нарезаем лук мелким кубиком, морковь натираем и обжариваем на растительном масле, добавляя соль по вкусу.
С пекинской капусты отрезаем на несколько сантиметров часть у корешка и разбираем капусту на листья. "Мастер Шеф" Елизавета Глинская промывает капустные листья, в кастрюле заливает их кипятком и оставляет на 10 минут под крышкой.
Для начинки смешиваем готовую перловую крупу, грибы, половину зажарки и мелко нарезанный укроп. Даем начинке полностью остыть.
С капустного листа срезаем грубую часть, выкладываем на край начинку и заворачиваем голубец. Плотно складываем голубцы в форму для запекания или кастрюлю и заливаем соусом (половина зажарки + томатная паста + теплая вода).
"Мастер Шеф" Елизавета Глинская готовит голубцы в разогретой до 185 градусов духовке с конвекцией в течение 40 минут.
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