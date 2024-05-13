Українцям не варто надмірно фокусуватись на коливаннях валютного курсу, адже цей процес є контрольованим.

Українці відчувають занепокоєння через зниження курсу національної валюти. Проте, за словами доктора економічних наук Андрія Длігача, Національний банк України має ситуацію під контролем, і панікувати не варто.

Він також зазначив, що Україна отримує підтримку від міжнародних партнерів і рекомендував громадянам зберігати заощадження у валюті, яка їм найбільше підходить.

За думкою Андрія Длігача, українцям не варто надмірно фокусуватися на коливаннях валютного курсу, адже цей процес є контрольованим Національним банком України. Протягом року банк використав 9 мільярдів доларів зі своїх золотовалютних резервів для підтримки стабільності гривні.

"Це цілком керована ситуація. Ми маємо достатньо допомоги міжнародних партнерів та, з іншого боку, велику потребу у гривні, адже велику частину витрат держава несе саме в ній. Переживати про значні коливання курсу не слід ", – наголосив Длігач.

Щодо особистих заощаджень, важливо мати їх у тій валюті, у якій українці мають певні зобов'язання, такі як кредити, допомога родині або накопичення на освіту дітей.

"В тій валюті, в якій ви плануєте нести витрати, в тій і треба мати пріоритет заощаджень", - підкреслив Длігач.

У випадку відсутності таких фінансових зобов'язань рекомендується розподілити заощадження порівну між євро, доларами та гривнею.

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