Украинцы испытывают беспокойство из-за снижения курса национальной валюты. Однако, по словам доктора экономических наук Андрея Длигача, у Национального банка Украины ситуация под контролем, и паниковать не стоит.
Он также отметил, что Украина получает поддержку от международных партнеров и рекомендовал гражданам сохранять сбережения в наиболее подходящей им валюте.
По мнению Андрея Длигача, украинцам не стоит чрезмерно фокусироваться на колебаниях валютного курса, ведь этот процесс является контролируемым Национальным банком Украины. В течение года банк использовал 9 миллиардов долларов из своих золотовалютных резервов для поддержания стабильности гривни.
"Это вполне управляемая ситуация. У нас достаточно помощи международных партнеров и, с другой стороны, большая потребность в гривне, ведь большую часть расходов государство несет именно в ней. Переживать о значительных колебаниях курса не следует ", - подчеркнул Длигач.
Относительно личных сбережений важно иметь их в той валюте, в которой украинцы имеют определенные обязательства, такие как кредиты, помощь семье или накопление на образование детей.
"В той валюте, в которой вы планируете нести расходы, в той и нужно иметь приоритет сбережений", - подчеркнул Длигач.
В случае отсутствия таких финансовых обязательств рекомендуется распределить сбережения поровну между евро, долларами и гривной.
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