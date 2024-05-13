Про загальне зростання тарифів для українців повідомили у Держстаті та уточнили, яка послуга найбільше здорожчала.

Україна стикається із зростанням цін на комунальні послуги. За останній рік, з квітня 2023 по квітень 2024 року, тарифи зросли в середньому на 12,9%. Особливо помітне збільшення цін спостерігається у сфері електроенергії, де вони зросли на 69,7%. Інші послуги залишилися на колишньому рівні. Про загальне зростання тарифів повідомили у Держстаті.

Згідно з останніми даними, тарифи на комунальні послуги в Україні продовжують зростати. Зокрема, вартість послуг з управління багатоквартирними будинками збільшилася на 5,1%, тоді як витрати на утримання та ремонт житла виросли на 3,2%. Тарифи на вивезення сміття також зросли, але менше — на 1,6%.

В той же час, ціни на деякі послуги, такі як водопостачання, каналізація, природний газ, а також гаряча вода та опалення, залишилися незмінними. Водночас, до кінця квітня 2025 року ціна на природний газ для населення не зміниться. Клієнти "Нафтогазу" продовжуватимуть платити 7,96 грн за кубометр, а абоненти YASNO — 8,46 грн за кубометр.

Тим часом перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань енергетики та комунальних послуг, Олексій Кучеренко (фракція "Батьківщина"), повідомив про можливе найближче підвищення тарифів на електроенергію. За його словами, зміни можуть відбутися вже з 1 червня цього року, при цьому тариф може зрости до 3,5-4 грн за кіловат-годину.

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