Усі 12 постачальників газу, що працюють на ринку, представили свої річні тарифи - ціни на газ у них різні.

До кінця квітня 2025 року тарифи на газ для споживачів в Україні залишатимуться незмінними. Зокрема, клієнти "Нафтогазу" продовжуватимуть платити 7,96 грн за кубічний метр, тоді як споживачі YASNO – 8,46 грн.

Усі 12 діючих на ринку постачальників представили свої річні тарифи.

"Як і протягом двох попередніх сезонів, ціна на газ для населення залишиться стабільною. Свої річні пропозиції газопостачальні компанії не змінили. Залежно від постачальника, вартість кубометра блакитного палива коливатиметься від 7,7 до 9,99 грн", – йдеться в повідомленні.

У повідомленні також наголошено, що тарифи діятимуть принаймні до кінця квітня 2025 року. Проте, два менші постачальники – "Еру Людям" і "Галнафтогаз" – на своїх сайтах вказали серпень 2024 року як кінцевий термін дії річних тарифів.

В Україні не існує єдиної ціни на газ, що дозволяє постачальникам встановлювати різні тарифи. Ось як виглядають розцінки за даними аналітиків:

"ЕРУ Людям" пропонує тариф у 7,7 грн за кубометр;

"Енерджі трейд груп" має ціну 7,799 грн за кубометр;

"ГК 'Нафтогаз України'" та "Тернопільоблгаз збут" встановили тариф 7,96 грн за кубометр;

"Прикарпат енерго трейд" – 7,98 грн за кубометр;

"Полтавагаз збут" і "Галнафтогаз" ПП "Окко контракт" – 7,99 грн за кубометр;

"Львівенергозбут" запропонував 8,2 грн за кубометр;

"Київські енергетичні послуги" (YASNO) та "Дніпровські енергетичні послуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

"Асканія енерджі" виставила тариф 9,95 грн за кубометр;

"Ритейл Сервіс" ТМ "СвітлоГаз" – 9,99 грн за кубометр.

Джерело: Газправда.

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