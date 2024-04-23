Ситуація з електроенергією не катастрофічна – за найгіршого сценарію доступ до електрики буде відсутній протягом 4-6 годин на добу.

Експерти передбачають, що наступного літа енергетична система України зіткнеться з необхідністю впровадження графіків відключення електроенергії через високі літні піки споживання. Проте, за словами фахівців, ситуація залишається контрольованою: перерви в електропостачанні можуть тривати від 4 до 6 годин на добу. Про це повідомили у Міненергетики.

Міністерство енергетики підкреслює, що Україна наразі має достатньо ресурсів для забезпечення електроенергією, включаючи власне виробництво, комерційний імпорт, а також аварійну допомогу від сусідніх держав. Зазначається, що загальний обсяг залученої електроенергії становить до 2% від прогнозованого добового споживання.

Підприємство "Укренерго" повідомляє, що 22 квітня в енергосистемі спостерігався дефіцит електроенергії на протязі усього дня. Причиною стали пошкодження, завдані ракетними ударами, які унеможливили виробництво достатньої кількості енергії для покриття збільшеного споживання. "Укренерго" закликає споживачів та промисловість до економного використання електроенергії, активного використання імпортованих ресурсів та, за можливості, до залучення альтернативних джерел живлення.

Відзначається також, що в Харківській області та Кривому Розі через обстріли та пошкодження інфраструктури застосовані обмеження в подачі електроенергії. У Донецькій області через сильні вітри була вимкнена повітряна лінія, що призвело до знеструмлення домогосподарств та двох шахт, з яких 25 шахтарів були евакуйовані на поверхню.

Додатково, "Укренерго" повідомляє про відключення електроенергії в більш ніж 60 населених пунктах в Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях через негоду.

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