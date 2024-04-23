Ситуация с электроэнергией не катастрофическая – при худшем сценарии доступ к электричеству будет отсутствовать в течение 4-6 часов в сутки.

Эксперты предполагают, что следующим летом энергетическая система Украины столкнется с необходимостью внедрения графиков отключения электроэнергии из-за высоких летних пиков потребления. Однако, по словам специалистов, ситуация остается контролируемой: перерывы в электроснабжении могут продолжаться от 4 до 6 часов в сутки. Об этом сообщили в Минэнергетики.

Министерство энергетики подчеркивает, что Украина имеет достаточно ресурсов для обеспечения электроэнергией, включая собственное производство, коммерческий импорт, а также аварийную помощь от соседних государств. Общий объем привлеченной электроэнергии составляет до 2% от прогнозируемого суточного потребления.

Предприятие "Укрэнерго" сообщает, что 22 апреля в энергосистеме наблюдался дефицит электроэнергии в течение всего дня. Причиной стали повреждения, нанесенные ракетными ударами, которые сделали невозможным производство достаточного количества энергии для покрытия увеличенного потребления. "Укрэнерго" призывает потребителей и промышленность к экономному использованию электроэнергии, активному использованию импортируемых ресурсов и, по возможности, к привлечению альтернативных источников питания.

Отмечается также, что в Харьковской области и Кривом Роге из-за обстрелов и повреждений инфраструктуры применены ограничения в подаче электроэнергии. В Донецкой области из-за сильных ветров была выключена воздушная линия, что привело к обесточиванию домохозяйств и двух шахт, из которых 25 шахтеров были эвакуированы на поверхность.

Дополнительно, "Укрэнерго" сообщает об отключении электроэнергии в более чем 60 населенных пунктах в Запорожской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях из-за непогоды.

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