До конца апреля 2025 тарифы на газ для потребителей в Украине будут оставаться неизменными. В частности, клиенты "Нефтегаза" будут продолжать платить 7,96 грн за кубический метр, тогда как потребители YASNO – 8,46 грн.
Все 12 работающих на рынке поставщиков представили свои годовые тарифы.
"Как и в течение двух предыдущих сезонов, цена на газ для населения останется стабильной. Свои годовые предложения газоснабжающие компании не изменили. В зависимости от поставщика стоимость кубометра голубого топлива будет колебаться от 7,7 до 9,99 грн", – говорится в сообщении.
В сообщении также подчеркивается, что тарифы будут действовать по крайней мере до конца апреля 2025 года. Однако два меньших поставщика - "Эру Людям" и "Галнефтегаз" - на своих сайтах указали август 2024 года как конечный срок действия годовых тарифов.
В Украине не существует единой цены на газ, что позволяет поставщикам устанавливать разные тарифы. Вот как выглядят расценки по данным аналитиков:
- "ЭРУ Людям" предлагает тариф в 7,7 грн за кубометр;
- "Энерджи трейд групп" имеет цену 7,799 грн за кубометр;
- "ГК 'Нефтегаз Украины'" и "Тернопольоблгаз сбыт" установили тариф 7,96 грн за кубометр;
- "Прикарпатый энерго трейд" – 7,98 грн за кубометр;
- "Полтавагаз сбыт" и "Галнефтегаз" ЧП "Окко контракт" – 7,99 грн за кубометр;
- "Львовэнергосбыт" предложил 8,2 грн за кубометр;
- "Киевские энергетические услуги" (YASNO) и "Днепровские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн. за кубометр;
- "Аскания Энерджи" выставила тариф 9,95 грн за кубометр;
- "Ритейл Сервис" ТМ "Светгаз" – 9,99 грн за кубометр.
Источник: Газправда .
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