Все 12 работающих на рынке поставщиков газа представили свои годовые тарифы - цены на газ у них разные.

До конца апреля 2025 тарифы на газ для потребителей в Украине будут оставаться неизменными. В частности, клиенты "Нефтегаза" будут продолжать платить 7,96 грн за кубический метр, тогда как потребители YASNO – 8,46 грн.

Все 12 работающих на рынке поставщиков представили свои годовые тарифы.

"Как и в течение двух предыдущих сезонов, цена на газ для населения останется стабильной. Свои годовые предложения газоснабжающие компании не изменили. В зависимости от поставщика стоимость кубометра голубого топлива будет колебаться от 7,7 до 9,99 грн", – говорится в сообщении.

В сообщении также подчеркивается, что тарифы будут действовать по крайней мере до конца апреля 2025 года. Однако два меньших поставщика - "Эру Людям" и "Галнефтегаз" - на своих сайтах указали август 2024 года как конечный срок действия годовых тарифов.

В Украине не существует единой цены на газ, что позволяет поставщикам устанавливать разные тарифы. Вот как выглядят расценки по данным аналитиков:

"ЭРУ Людям" предлагает тариф в 7,7 грн за кубометр;

"Энерджи трейд групп" имеет цену 7,799 грн за кубометр;

"ГК 'Нефтегаз Украины'" и "Тернопольоблгаз сбыт" установили тариф 7,96 грн за кубометр;

"Прикарпатый энерго трейд" – 7,98 грн за кубометр;

"Полтавагаз сбыт" и "Галнефтегаз" ЧП "Окко контракт" – 7,99 грн за кубометр;

"Львовэнергосбыт" предложил 8,2 грн за кубометр;

"Киевские энергетические услуги" (YASNO) и "Днепровские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн. за кубометр;

"Аскания Энерджи" выставила тариф 9,95 грн за кубометр;

"Ритейл Сервис" ТМ "Светгаз" – 9,99 грн за кубометр.

Источник: Газправда .

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