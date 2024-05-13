Об общем росте тарифов для украинцев сообщили в Госстате и уточнили, какая услуга больше подорожала.

Украина сталкивается с ростом цен на коммунальные услуги. За последний год, с апреля 2023 года по апрель 2024 года, тарифы выросли в среднем на 12,9%. Особенно заметное увеличение цен наблюдается в сфере электроэнергии, где они выросли на 69,7%. Остальные услуги остались на прежнем уровне. Об общем росте тарифов сообщили в Госстате .

Согласно последним данным, тарифы на коммунальные услуги в Украине продолжают расти. В частности, стоимость услуг по управлению многоквартирными домами увеличилась на 5,1%, в то время как расходы на содержание и ремонт жилья выросли на 3,2%. Тарифы на вывоз мусора также выросли, но меньше – на 1,6%.

В то же время цены на некоторые услуги, такие как водоснабжение, канализация, природный газ, а также горячая вода и отопление остались неизменными. В то же время до конца апреля 2025 года цена на природный газ для населения не изменится. Клиенты "Нефтегаза" будут продолжать платить 7,96 грн за кубометр, а абоненты YASNO - 8,46 грн за кубометр.

Между тем, первый заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и коммунальных услуг, Алексей Кучеренко (фракция "Батькивщина"), сообщил о возможном ближайшем повышении тарифов на электроэнергию. По его словам, изменения могут произойти уже с 1 июня этого года, при этом тариф может вырасти до 3,5-4 грн за киловатт-час.

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