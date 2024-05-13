Нарешті примхлива весняна погода пройшла, місяць травень ідеально підходить для посадки на городі всіх овочів, придатних для теплої погоди.

На початку травня заморозки можуть занапастити ніжні рослини, а ось у другій половині місяця, ближче до червня (залежно від погодних умов) розсаду, що підросла, пересаджують у відкритий грунт або теплицю.

Більш стійкі до холоду культури наприкінці травня можна сіяти одразу у відкритий ґрунт.

Які овочі садити у травні?

Насамперед прийнято у травні висаджувати картоплю, а потім інші овочі.

Що можна посадити на городі у травні?

Капуста білокачанна – розсаду пізніх сортів капусти, незалежно від виду, можна розпочинати з другого тижня травня.

Цибуля-сіянка - мінімальна стабільна температура повітря для посадки цибулі +10 градусів.

Морква – рекомендується садити з кінця травня та до 20 червня.

Буряк - цей коренеплід висівають наприкінці весни.

Редиска - його можна садити протягом усього місяця.

Гарбуз - посадку гарбуза можна приступати після 25 травня.

Ріпа – невибаглива культура, але найкраще росте на легкосуглинистих ґрунтах із pH 6-7. У травні її сіють для споживання влітку.

Теплолюбну зелень також сіють наприкінці травня — базилік та інші пряні трави можна сіяти наприкінці травня, приховавши їх плівкою на випадок заморозків.

Насіння кропу з петрушкою рекомендується замочувати перед посадкою на 1-3 дні.

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