На початку травня заморозки можуть занапастити ніжні рослини, а ось у другій половині місяця, ближче до червня (залежно від погодних умов) розсаду, що підросла, пересаджують у відкритий грунт або теплицю.
Більш стійкі до холоду культури наприкінці травня можна сіяти одразу у відкритий ґрунт.
Які овочі садити у травні?
Насамперед прийнято у травні висаджувати картоплю, а потім інші овочі.
Що можна посадити на городі у травні?
Капуста білокачанна – розсаду пізніх сортів капусти, незалежно від виду, можна розпочинати з другого тижня травня.
Цибуля-сіянка - мінімальна стабільна температура повітря для посадки цибулі +10 градусів.
Морква – рекомендується садити з кінця травня та до 20 червня.
Буряк - цей коренеплід висівають наприкінці весни.
Редиска - його можна садити протягом усього місяця.
Гарбуз - посадку гарбуза можна приступати після 25 травня.
Ріпа – невибаглива культура, але найкраще росте на легкосуглинистих ґрунтах із pH 6-7. У травні її сіють для споживання влітку.
Теплолюбну зелень також сіють наприкінці травня — базилік та інші пряні трави можна сіяти наприкінці травня, приховавши їх плівкою на випадок заморозків.
Насіння кропу з петрушкою рекомендується замочувати перед посадкою на 1-3 дні.
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